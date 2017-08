Weltrekordler Van Niekerk fehlt bei "Weltklasse Zürich"

"Ich bin bitter enttäuscht, dass ich beim letzten Diamond-League-Meeting der Saison nicht starten kann", liess Van Niekerk am Freitag verlauten. Der 25-jährige Südafrikaner leidet an Rückenbeschwerden, die sich seit den Weltmeisterschaften in London verstärkt haben.

Neben der Absage des Weltrekordhalters, Olympiasiegers und Weltmeisters über 400 m meldeten die Organisatoren, dass das Diamond-League-Meeting vom nächsten Donnerstag im Letzigrund vor ausverkauften Rängen (25'000 Zuschauer) ausgetragen wird.

Eine kleine Chance besteht aber noch, um an ein Ticket zu kommen. Am nächsten Dienstag wird es ab 9.00 Uhr einen Last-Minute-Verkauf auf www.weltklassezuerich.ch geben. Es handelt sich dabei um wenige Tickets, die durch Kontingents-Verschiebungen noch in den Verkauf gegeben werden.