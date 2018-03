Wendy Holdener nun auch im Super-G auf dem Podium

In den Kombinationen stellte Wendy Holdener ihre Qualitäten als Speedfahrerin schon oft unter Beweis, doch ihr neuester Coup im Wallis übertraf nun alle Erwartungen. Noch nie war Holdener in einem Super-G auch nur annähernd so gut klassiert. Ihr zuvor bestes Ergebnis in dieser Disziplin war Platz 19.

38 Hundertstel verlor die Schwyzerin auf die Siegerin, die ins Team von Swiss-Ski integrierte Liechtensteinerin Tina Weirather, die zum Saisonauftakt in Lake Louise den ersten Super-G des Winters gewonnen hatte und somit zum zweiten Mal in dieser Saison siegreich blieb.

Zweite wurde die Österreicherin Anna Veith, wie schon an den Olympischen Spielen, wo sie hinter der in Crans-Montana abwesenden Tschechin Ester Ledecka Silber gewann.

Dank ihrem Erfolg übernahm Weirather von Lara Gut die Führung in der Super-G-Wertung. Die Tessinerin musste sich - auch noch hinter der viertplatzierten Michelle Gisin - mit Rang 7 bescheiden, womit sie nun beim Finale in Are 46 Punkte auf Weirather wettmachen muss. Mit Joana Hählen (9.) schaffte es auch noch eine vierte Schweizerin in die Top 10.