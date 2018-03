"Werden ZSC Lions jetzt auch nicht überschätzen"

Für den EVZ-Nationalstürmer war das bedenklich schwache Powerplay der Gastgeber keine Frage der Absenz von Captain Raphael Diaz. "Das darf einfach nicht passieren. Weder in der Qualifikation und schon gar nicht in den Playoffs darf man zwei Shorthander kassieren. Wir dürfen ihnen die Tore so nicht geben."

Die ZSC Lions profitierten quasi noch davon, dass die Schiedsrichter teilweise nicht immer nachvollziehbare Strafen aussprachen (10 gegen die ZSC Lions, 8 gegen Zug). "Vielleicht sollte ich mich dafür bei den Schiedsrichtern noch bedanken", folgerte ZSC-Trainer Hans Kossmann, der stark auf Verteilung der Kräfte setzt und auch bei den Ausländern selbst nach gewonnenen Spielen rotiert (Shore und Pelletier spielten am Donnerstag wieder anstelle von Vey und Korpikoski).

Kein Shorthander-Schlusslicht mehr

Nach der 2:1-Führung der ZSC Lions in der Serie hielt Zugs Trainer Harold Kreis fest, dass "wir die ZSC Lions nicht unterschätzt haben, sie nun aber auch nicht überschätzen werden."

An der aktuellen Überzahl-Schwäche feilte der EVZ im Training vom Freitag intensiv. "Die Jungs wollten im Spiel teilweise zuviel und wählten den komplizierten Entscheid. Es ist manchmal besser, die Scheibe einfach aufs Tor zu bringen", sagte Kreis.

Es fehle eine gewisse Intensität, gleichzeitig auch Lockerheit in Überzahl. Doch die ZSC Lions seien am Donnerstag im Boxplay auch stark gewesen: "Sie halten ihre Position gut und schlagen Kapital aus verlorenen Scheiben."

Dabei waren die ZSC Lions im Shorthander-Ranking der Regular Season noch klar Liga-Schlusslicht gewesen; in der Qualifikation gelang ihnen gerade mal ein Treffer in Unterzahl.