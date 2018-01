Wozniacki schafft Premiere und wird wieder die Nummer 1

Die 27-jährige Dänin besiegte im Final die Nummer 1 Simona Halep 7:6 (7:2), 3:6, 6:4. Nach einem Rückhand-Fehler von Halep verwertete die Dänin nach 2:49 Stunden ihren ersten Matchball im hochklassigen Duell der beiden topgesetzten Spielerinnen.

Beide Finalistinnen hatten auf dem Weg in den Final Matchbälle abgewehrt und damit für eine Premiere in einem Grand-Slam-Final in der Open Era gesorgt. Wozniacki stand in der 2. Runde gegen Jana Fett nur ein Punkt vom Ausscheiden entfernt, Halep in der 3. Runde gegen Lauren Davis und im Halbfinal gegen Angelique Kerber.

Während Wozniacki nach den beiden Final-Niederlagen am US Open 2009 und 2014 zu ihrem ersten Major-Titel kam, muss die 26-jährige Halep weiter auf ihren ersten grossen Titel warten. Für die war es die dritte Niederlage in einem Grand-Slam-Final nach Paris 2014 und 2017. Zudem verliert die Rumänin ihre Spitzenposition in der Weltrangliste an die Dänin, die auch die WTA-Finals im letzten Oktober gewonnen hat.