Xhaka bereits wieder auf dem Velo

Nach jetzigem Stand ist der Schweizer Taktgeber im Mittelfeld für die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) wieder fit.

Xhaka fliegt am Samstagmorgen mit der Nationalmannschaft fürs Test-Länderspiel gegen Spanien nach Villarreal. Laut dem Schweizer Teamarzt Pierre-Etienne Fournier ist die Hoffnung gross, dass die Ausfallzeit des Arsenal-Professionals bis zum ersten Teamtraining weniger als zehn Tage beträgt.

Xhaka zog sich die Verletzung in einem internen Trainingsspiel im Schweizer Nati-Camp in Lugano zu. Sein linkes Knie wurde in einem Zweikampf mit Valon Behrami in Mitleidenschaft gezogen.