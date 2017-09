YB profitiert von Ausrutschern

Raphael Wicky kommt mit dem FC Basel weiterhin nicht in Schwung. Gegen den FC St. Gallen setzte es in der Super League beim 1:2 die zweite Niederlage in Folge ab. Schlechter in die Saison gestartet waren die Basler zuletzt in der Saison 2009/10, als nach der 8. Runde nur neun Punkte auf dem Konto verbucht werden konnten.

Der FC Zürich bleibt zwar als einziges Team der Super League weiterhin ungeschlagen, mit dem 1:1 gegen Lausanne dürften die Zürcher dennoch nicht restlos zufrieden sein. Zu wenig zwingend zeigte sich das Team von Uli Forte gegen das Schlusslicht im Angriff. Auch die Rückkehr von Stürmerjuwel Raphael Dwamena nach dessen geplatztem 15-Millionen-Transfer brachte den Zürchern nicht den erhofften Effort.

Der Profiteur der 8. Runde ist YB. Die Berner setzten sich nach dem 4:1 über Luzern an der Tabellenspitze etwas ab. Besonders in der ersten Halbzeit waren die Young Boys klar das bessere Team. Auf den Ausgleich von Yannick Schmid (38.) reagierte Jean-Pierre Nsamé kurz vor der Pause.