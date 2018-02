YB verteidigt Vorsprung - Sion als Verlierer der Runde

Der Liga-Topskorer Miralem Sulejmani mit seinem zehnten Saisontor und Doppeltorschütze Guillaume Hoarau per Foulpenalty sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse im Waadtland. Dank dem dritten Sieg in Folge kam es an der Tabellenspitze zu keiner Veränderung. Am Samstag gewann Basel in Thun 2:0.

Hinter dem enteilten Spitzenduo verteidigte der FC Zürich den 3. Platz. Er kam nach drei Niederlagen in Folge und einem 0:1-Pausenrückstand zum 2:1 in St. Gallen. Der 19-jährige Fabian Rohner (66.) und Raphael Dwamena (77.) drehten die Partie in der zweiten Hälfte, nachdem der FCSG kurz vor der Pause durch Marco Aratore in Führung gegangen war.

Auch im Zürcher Letzigrund zwischen den Grasshoppers und Luzern führten die Gäste in der zweiten Halbzeit die Wende herbei. GC ging nach 20 Minuten zwar durch ein Absatz-Tor von Numa Lavanchy in Führung, doch ein Doppelschlag innerhalb von drei Minuten durch Tomi Juric und Christian Schneuwly brachte Luzern in der Schlussphase noch den Sieg.

Die Luzerner bauten ihren Vorsprung auf das Schlusslicht Sion auf neun Punkte aus. Die Walliser kassierten am Samstag in Lugano mit 0:1 die fünfte Niederlage in Folge und haben sieben Zähler Rückstand auf den Vorletzten FC Thun.

Super League. Die 21. Runde vom Sonntag:

Resultate vom Sonntag: Grasshoppers - Luzern 1:2 (1:0). Lausanne-Sport - Young Boys 1:4 (0:2). St. Gallen - Zürich 1:2 (1:0). - Resultate vom Samstag: Lugano - Sion 1:0 (1:0). Thun - Basel 0:2 (0:1).

Rangliste: 1. Young Boys 21/46 (49:21). 2. Basel 21/41 (41:17). 3. Zürich 21/31 (28:26). 4. Lugano 21/28 (22:28). 5. Grasshoppers 21/27 (30:30). 6. St. Gallen 21/27 (27:41). 7. Luzern 21/26 (29:36). 8. Lausanne-Sport 21/25 (35:42). 9. Thun 21/24 (34:39). 10. Sion 21/17 (24:39).