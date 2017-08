Young Boys wieder gegen Dynamo Kiew

Gegen den Klub aus der ukrainischen Hauptstadt hatten sich die Berner in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League aufgrund der Auswärtstore-Regelung durchgesetzt. Die weiteren YB-Gegner in der Gruppe B sind Partizan Belgrad und Skënderbeu Korça aus Albanien.

Der FC Lugano trifft bei seiner Rückkehr auf die europäische Bühne nach 15 Jahren auf Viktoria Pilsen, den FCS Bukarest (früher Steaua) und Hapoel Be'er Sheva aus Israel.

Die Gruppenphase beginnt am 14. September und endet am 7. Dezember. Der Europa-League-Final findet am 16. Mai in Lyon statt.