ZSC Lions im Meisterglück

Das Tor des Abends erzielte Zürichs Captain Patrick Geering schon nach sieben Minuten. Luganos grösste Ausgleichschance von Maxim Lapierre wehrte Zürichs Torhüter Goalie Lukas Flüeler in der 56. Minute mirakulös ab. Ronalds Kenins traf 19,4 Sekunden vor Schluss zum 2:0 noch ins leere Tor.

So bescherten die Zürcher Mathias Seger in dessen letzten Karriere-Spiel einen perfekten Abschied. Die Verteidiger-Ikone des ZSC tritt mit seinem sechsten Meistertitel ab. Seinen einigen Einsatz in Spiel 7 erhielt der WM-Rekordspieler in den letzten Spielsekunden.

Die ZSC Lions beendeten die Qualifikation weit unter den Erwartungen bloss auf Platz 7. In den Playoffs eliminierten sie dann aber nacheinander den EV Zug (2.), Titelhalter SC Bern (1.) und Lugano (4.).

Telegramm:

Lugano - ZSC Lions 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Eichmann/Stricker, Borga/Obwegeser. - Tore: 7. Geering (Miranda) 0:1. 60. (59:40) Kenins 0:2 (ins leere Tor). - Strafen: 1mal 2 plus 10 Minuten (Walker) gegen Lugano, 1mal 2 Minuten gegen den ZSC. - PostFinance-Topskorer: Lapierre; Klein.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Vauclair; Ulmer, Wellinger; Johnston, Furrer; Riva; Lapierre, Lajunen, Reuille; Walker, Sannitz, Reuille; Fazzini, Morini, Bertaggia; Zorin, Cunti, Romanenghi; Vedova.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Berni, Marti; Guerra; Seger; Wick, Suter, Kenins; Vey, Shore, Korpikoski; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Künzle, Prassl, Miranda.

Bemerkungen: Lugano ohne Bürgler, Brunner, Chiesa, Ronchetti (alle verletzt), Klasen, Etem (beide überzählig), ZSC Lions ohne Pettersson (gesperrt), Blindenbacher, Sjögren, Nilsson (alle verletzt), Bachofner, Karrer, Hinterkircher, Pelletier, Pestoni (alle überzählig). 14. Tor von Miranda annulliert (Stockschlag). 51. Timeout der ZSC Lions. Lugano ab 58:33 bis 59:40 ohne Goalie.