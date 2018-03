Zlatan Ibrahimovic kommt und trifft für LA Galaxy

Das "El-Traffico"-Derby zwischen den zwei Klubs aus Los Angeles schien in der Pause entschieden zu sein. Der LAFC führte unter anderem dank einem Eigentor 3:0.

Aber Galaxy hatte den besten Trumpf noch im Ärmel. Zlatan Ibrahimovic benötigte in seinem ersten MLS-Spiel nach der Einwechselung nur sechs Minuten für sein mit einem Flatterball markiertes erstes Tor. Es war das 3:3. So stand es auch in der 90. Minute, bevor "Ibra" mit einem Kopfball auf Flanke von Ashley Cole den Siegestreffer erzielte.

Die MLS-Saison ist noch jung. Das Derby war für Galaxy das vierte, für den Los Angeles Football Club erst das dritte Spiel.