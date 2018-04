Zürcher Sieg in der Verlängerung

Der Zürcher Stürmer war mit einem präzisen Schuss unter die Latte aus nicht allzu günstigem Winkel erfolgreich. Der Siegestreffer fiel in einer Verlängerung, in welcher Lugano lange Zeit das bessere Team gewesen waren.

In der regulären Spielzeit führten die ZSC Lions 1:0, 2:1 und 4:3. Rafaele Sannitz rettete dann die Gäste in der 53. Minute in die Verlängerung.

Lugano steht nun enorm unter Druck. Es braucht im nächsten Heimspiel am Montag einen Sieg.

Telegramm:

ZSC Lions - Lugano 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) n.V.

11'200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Koch/Wehrli, Kovacs/Obwegeser. - Tore: 4. Klein (Wick, Kenins) 1:0. 7. Lapierre (Hofmann) 1:1. 13. Kenins 2:1. 15. Reuille (Sannitz/Ausschluss Zorin!) 2:2. 21. (20:13) Hofmann (Lapierre) 2:3. 29. Sutter (Wick/Ausschluss Johnston) 3:3. 42. Shore (Klein, Kenins/Ausschluss Sannitz) 4:3. 53. Sannitz (Walker/Ausschluss Schäppi) 4:4. 78. (77:00) Wick (Kenins) 5:4. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen den ZSC, 9mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Pettersson; Lapierre.

ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Berni, Marti; Guerra; Chris Baltisberger, Schäppi, Herzog; Pettersson, Suter, Korpikoski; Wick, Shore, Kenins; Künzle, Prassl, Miranda; Pestoni.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Vauclair; Johnston, Furrer; Ulmer, Wellinger; Ronchetti; Lapierre, Lajunen, Hofmann; Romanenghi, Cunti, Fazzini; Walker, Sannitz, Reuille; Vedova, Morini, Bertaggia; Zorin.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Nilsson, Sjögren, Vey (alle verletzt), Bachofner, Pelletier, Seger, Karrer, Hinterkircher (alle überzählig), Lugano ohne Chiesa, Bürgler, Brunner (alle verletzt), Klasen, Etem, Riva (alle überzählig). 38. Ronchetti verletzt ausgeschieden. 59. Schuss von Bertaggia touchiert den Aussenpfosten.