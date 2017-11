Zwei der drei Schweizer Klubs beziehen Niederlagen

Für das Team von Harold Kreis hält die Baisse an. Die ersatzgeschwächten Zuger, die in Brünn auch ohne ihren erkrankten Captain Raphael Diaz antreten mussten, erzwangen durch den Schweden Viktor Stalberg (29.) und Reto Suri (39.) zwar zweimal den Ausgleich, sie wurden im Schlussdrittel jedoch für ihre Undiszipliniertheit bestraft. Die entscheidenden beiden Tore im letzten Abschnitt erzielte der Gegner durch den Slowaken Marcel Hascak jeweils in Überzahl.

Das ohne ihren Stürmerstar Martin Erat (über 900 NHL-Spiele) angetretene Kometa Brno hatte deutlich mehr Spielanteile. Die Zuger konnten sich bei ihrem Goalie Tobias Stephan bedanken, der sein Team mit zahlreichen starken Paraden im Spiel hielt. Dank Stephan und dem späten Anschlusstreffer durch David McIntyre (40 Sekunden vor Schluss) hat der letztjährige Playoff-Finalist im Rückspiel in einer Woche berichtigte Chancen aufs Weiterkommen.

Dem SCB droht das Aus

Dem SC Bern droht unerwartet das Ausscheiden. Der souveräne Leader der National League verlor das Heimspiel gegen München 2:3 und muss in einer Woche auswärts im Rückspiel mit zwei Toren Differenz gewinnen

Obwohl die Deutsche Eishockey Liga (DEL) sportlich weniger hoch einzustufen ist, war Bern gewarnt. Im Sommer hatte München die Berner in einem Testspiel 7:2 geschlagen. Und die Münchner, die wie der SCB zuletzt zweimal nationaler Meister geworden sind, düpierten die Berner auch im Ernstkampf.

Maximilian Kastner erzielte in der zweitletzten Spielminute den etwas schmeichelhaften Siegtreffer für die Münchner. Bern hatte die Partie zuvor dominiert, vergab aber gegen den aktuell Zweiten der DEL ausgezeichnete Chancen zuhauf. Entsprechend hatten sie sich die Niederlage selbst zuzuschreiben.

Bern drückte von Beginn weg und ging in der 14. Minute durch Andrew Ebbett verdient in Führung. Zu Beginn des Mitteldrittels machte München aus seinen ersten guten Möglichkeiten aber gleich zwei Tore und brachte den SCB unter Zugzwang. Bern vermochte zwar zu reagieren und glich durch Justin Krueger rasch wieder aus, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Im Gegenteil.

ZSC Lions auf Kurs

Die ZSC Lions setzten sich zuhause gegen den englischen Continental-Cup-Sieger Nottingham Panthers 3:1 durch. In den ersten 20 Minuten waren die Zürcher klar überlegen, mehr als das 1:0 durch Verteidiger Samuel Guerra (9.), der nach einem Abpraller zur Seite direkt abzog, schaute jedoch nicht heraus. Dennoch war nach diesem Drittel kaum vorstellbar, dass der ZSC gegen diesen Gegner Mühe bekunden würde.

Danach hielten die Panthers aber besser mit. Die Lions mussten in der 41. Minute nach einer schwachen Abwehr von Goalie Lukas Flüeler gar den Ausgleich hinnehmen - dafür verantwortlich zeichnete Brett Perlini. Das 1:1 stachelte die in der National League zuletzt fünf Heimsiege in Serie feiernden Stadtzürcher an. In der 46. Minute brachte der technisch äusserst versicherte Roman Wick den ZSC mit einem "Buebetrickli" erneut in Führung - kurz zuvor war er beim ersten Versuch eines solchen noch gescheitert. In der 56. Minute sorgte Fredrik Pettersson mit seinem siebenten Treffer in der laufenden Champions Hockey League für den Zweitore-Vorsprung.

Die Rückspiele finden am nächsten Dienstag, 7. November, statt.

Telegramme:

Kometa Brno - Zug 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

3345 Zuschauer. - SR Vikman (FIN)/Salonen (FIN), Brejcha (CZE)/Frodl (CZE). - Tore: 3. Süss (Horky) 1:0. 29. Stalberg 1:1. 37. Mallet (Plasek, Hynek Zohorna/Ausschluss Malec!) 2:1. 39. Suri (Stalberg/Ausschluss McIntyre!) 2:2. 49. Hascak (Nemec/Ausschluss Fohrler, Morant) 3:2. 57. Hascak (Nemec/Ausschluss McIntyre) 4:2. 60. (59:20) McIntyre (Roe, Martschini/Ausschluss Zohorna) 4:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Kometa Brno, 8mal 2 Minuten gegen Zug.

Kometa Brno: Dostal; Furch, Malec; Vagner, Barejs; Kowalczyk, Stencel; Hascak, Nahodil, Docekal; Radim Zohorna, Hynek Zohorna, Mallet; Horky, Süss, Havranek.

Zug: Stephan; Schlumpf, Geisser; Helbling, Thiry, Fohrler, Morant; Oejdemark; Martschini, Roe, Stalberg; Lammer, McIntyre, Suri; Haberstich, Holden, Senteler; Rondahl, Kast, Schnyder.

Bemerkungen: Zug ohne Diem, Grossmann, Klingberg und Alatalo (alle verletzt) sowie Diaz (krank). Zug ab 59:20 ohne Torhüter.

Bern - München 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

13'763 Zuschauer. - SR Holm/Öhlund (SWE), Kovacs/Borga (SUI). - Tore: 14. Ebbett (Arcobello, Noreau/Ausschluss Lauridsen) 1:0. 22. Aucoin (Pinizzotto) 1:1. 24. Eder 1:2. 27. Krueger (Randegger, Pyörälä) 2:2. 59. Kastner (Mauer) 2:3. - Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Bern, 4mal 2 Minuten gegen München.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Burren, Noreau; Kamerzin, Krueger; Bernd Wolf; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Bodenmann, Ebbett, Raymond; Kämpf, Haas, Scherwey; Hischier, Pyörälä, Randegger; Heim.

München: Aus den Birken; Joslin, Button; Seidenberg, Lauridsen; Boyle, Abeltshauser; Kettemer; Michael Wolf, Hager, Jaffray; Macek, Aucoin, Pinizzotto; Mauer, Kastner, Mayenschein; Daubner, Eder, Postel.

Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber, Berger und Andersson (alle verletzt). Timeout Bern (59:43). Bern ab 59:45 ohne Torhüter.

ZSC Lions - Nottingham Panthers 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

3024 Zuschauer. - SR Schrader/Rantala (GER/FIN), Fluri/Wüst. - Tore: 9. Guerra (Korpikoski) 1:0. 41. Perlini (Mosey) 1:1. 46. Wick 2:1. 56. Pettersson (Suter, Nilsson) 3:1. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 2mal 2 Minuten gegen die Nottingham Panthers.

ZSC: Flüeler; Karrer, Marti; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Guerra; Wick, Korpikoski, Kenins; Nilsson, Suter, Pettersson; Chris Baltisberger, Schäppi, Pestoni; Künzle, Pelletier, Herzog.

Nottingham Panthers: Garnett; Lee, Sauve; Brisebois, Spang; Billingsley, Gagnon; Betteridge, Lachowicz, Lindhagen; Mosey, Perlini, Shalla; Phillips, Bussieres, Mokschanzew; Clarke, Brown, Farmer.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Geering, Blindenbacher, Seger, Shore und Sjögren (alle verletzt). - 52. Pfostenschuss Künzle.