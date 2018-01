Zweiter Weltcup-Sieg für Laurien van der Graaff

Van der Graaff setzte sich mit zwei Hundertstelsekunden vor Sophie Caldwell durch. Dritte wurde die Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maiken Caspersen Falla, die das Finalrennen lange angeführt hatte.

Die Schweizerin bog als Dritte auf die Zielgeraden ein und sprintete auf den letzten Metern sowohl an der Amerikanerin als auch an der Norwegerin vorbei. In den Läufen zuvor war es kaum einer Sprinterin gelungen, auf den letzten Metern noch entscheidend Positionen gutzumachen.

Am 30. Dezember hatte Van der Graaff in Lenzerheide, bei der 1. Etappe der Tour de Ski, ihren ersten Sieg im Weltcup gefeiert. Nun sorgte die Sprint-Spezialistin am WM-Ort von 2019 für den insgesamt 10. Podestplatz einer Schweizerin im Weltcup.

Van der Graaff, die im Halbfinal durch einen Stockbruch kurz nach dem Start zurückgeworfen worden war, sich dadurch jedoch nicht beirren liess, präsentiert sich in den Wochen vor den Olympischen Spielen in Topform. Im Sprint in der freien Technik resultierten für sie zuletzt die Ränge 1, 4 und nun wieder 1. In Pyeongchang wird allerdings in der klassischen Technik gelaufen.