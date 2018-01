10. Berlin Biennale im Sommer 2018

Die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst feiert in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Vom 9. Juni bis 9. September werden an verschiedenen Orten der Stadt wichtige internationale Positionen der Gegenwartskunst gezeigt. Die 10. Ausgabe der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung steht diesmal unter dem Titel "We don't need another hero".