63'000 Eintritte an den Solothurner Filmtagen

"Des moutons et des hommes" des Schweiz-Algeriers Sayad sei ein eigentliches Gesamtkunstwerk, entschied die Jury. Der Film sei ein Erlebnis der Freude, der Erfüllung und dies in einer umfassenden, absolut überzeugender Form.

Der Schweiz-Algerier taucht in seinem Debütfilm in die Cité Bab-El-Oued von Algier ein, wo Wettkämpfe zwischen Schafböcken das gesellschaftliche Gefüge prägen. Für diesen Debütfilm wird er mit 60'000 Franken belohnt. Die Preissumme geht je zur Hälfte an Regie und Produktion (Close Up Films).

Bernard Weber erhielt für "Der Klang der Stimme" den mit 20'000 Franken dotierten Publikumspreis.

Die 53. Solothurner Filmtage gingen mit der Verleihung des "Prix de Soleure" und des "PRIX DU PUBLIC" zu Ende. In den vergangenen acht Tagen wurden gemäss einer Hochrechnung von Donnerstagmorgen 63'000 Eintritte gezählt, wie die Veranstalter am Abend mitteilten.