80 Jahre lang auf der Leinwand: Danielle Darrieux ist tot

Kokett, charmant, betörend, elegant und voller Talent: Danielle Darrieux stand acht Jahrzehnte lang vor der Kamera, mehr als 130 Filme hat sie gedreht, oft mit den Grössten der Branche. Mit Rollen in "Der Reigen" und "Madame de..." feierte sie in den 50er Jahren internationale Erfolge. Noch im hohen Alter spielte sie, stets eine attraktive Erscheinung, zum Beispiel in "8 femmes" von François Ozon im Jahr 2002.

Nun ist die Leinwandlegende, die die Franzosen liebevoll "DD" nannten, im Alter von 100 Jahren am Dienstag in der Nähe von Paris, gestorben. Sie sei einfach eingeschlafen, teilte ihr Lebensgefährte am Donnerstag der französischen Nachrichtenagentur AFP mit.

"Danielle Darrieux ist eine der ganz wenigen Darstellerinnen, die unvorbereitet in eine Rolle wie in eine zweite Haut schlüpfen", sagte einst Max Ophüls, mit dem sie grosse Filme wie "Pläsier" und "Madame de..." drehte. Auch in einer Verfilmung von Stendhals "Rot und Schwarz" begeisterte sie mit ihrer natürlichen Schönheit und Eleganz.

In den 60er-Jahren feierte sie weitere Erfolge: Mit der schwarzen Komödie "Der Frauenmörder von Paris" von Claude Chabrol, dem Filmmusical "Die Mädchen von Rochefort" und "24 Stunden aus dem Leben einer Frau" nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig, eroberte sie sich ein Millionenpublikum.

Sie arbeitete auch im besetzten Frankreich

Darrieux wurde in Bordeaux als Tochter eines Augenarztes und einer Gesangslehrerin geboren. Sie studierte am Pariser Konservatorium Gesang und Cello. Erstmals stand sie als Vierzehnjährige bei den Dreharbeiten zu "Le Bal" von Wilhelm Thiele vor der Kamera. Nur fünf Jahre später gelang ihr 1936 mit "Mayerling" von Anton Litvaks der internationale Durchbruch.

Im Historien- und Kostümfilm bezaubert sie als junge Bürgerliche, die dem Kronprinz Rudolf von Österreich-Ungarn den Kopf verdreht. Im Wien von 1888/1889 wird ihre Liaison zum Skandal. Mit dem Drama, in dem Rudolf aus Verzweiflung Mary und sich selbst erschiesst, schaffte sie auch den Sprung nach Hollywood. Dort drehte sie 1938 "The Rage of Paris", eine Komödie, in der sie versucht, sich einen Millionär zu angeln.

In den 1940er Jahren geriet die Schauspielerin in die Kritik: Sie gehörte zu jenen Darstellern, die im besetzten Frankreich arbeiteten. Darrieux wurde zum Star mehrerer Continental-Produktionen, darunter "Einmal im Jahr" und "Ihr erstes Rendezvous".

2010 von der Leinwand verabschiedet

"Regisseure und Drehbuchautoren vergessen gerne Schauspielerinnen, die keine 20 Jahre mehr sind", erklärte sie einst. Eine Feststellung, die nicht auf sie zutraf. So war sie 2002 im Erfolgsfilm "8 femmes" zu sehen, 2003 in "Gefährliche Liebschaften", 2004 in "Une vie à t'attendre" und 2005 in "Nouvelle Chance".

Den Gesang gab Darrieux nie ganz auf. Im Jahr 1976 ging sie als Chansonsängerin auf Tournee. Von ihren Platten wurden Millionen verkauft. Die Französin war ein Tausendsassa, dem alles leicht fiel - sogar das Englische, das sie angeblich einst in nur wenigen Tagen erlernte.

Darrieux hatte sich 2010 von Film und Bühne verabschiedet und sich seitdem hauptsächlich ihrer Rolle als Grossmutter gewidmet. Ihre gute Form habe sie ihrem guten Schlaf und einem Glas Whisky allabendlich zu verdanken, wie sie noch wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag am 1. Mai erklärte.

Eleganz, Charme und Koketterie gehörten zu ihren Markenzeichen. Darauf legte sie zeitlebens viel Wert. "Mir war es immer wichtig, zuerst Frau und dann Schauspielerin zu sein", erklärte Darrieux einst. Daraus, dass sie sich deshalb auch liftete, machte sie nie ein Geheimnis. Das Altern sei ein Geschenk, sagte sie 2006 dem Radiosender "franceinfo". Und fügte hinzu: Sie würde gerne mit 100 Jahren sterben.