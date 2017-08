Amy Schumer heuert Lauren Hutton für "I Feel Pretty" an

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon bringt als Produzentin einen Spielfilm über die berüchtigte amerikanische Hass-Gruppe Westboro Baptist Church ins Kino. "This Above All" wird von Marc Webb ("The Amazing Spider-Man") nach einem Drehbuch des britischen Autors Nick Hornby ("About a Boy") inszeniert, wie "Deadline.com" berichtet.