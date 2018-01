Annahme von No Billag hätte für Schweizer Film empfindliche Folgen

Kinofilme wie "Ma vie de Courgette", "More Than Honey" oder "Heidi" geben dem Schweizer Film ein Gesicht, nicht zuletzt auch im Ausland. Die SRG unterstützt solche Filmproduktionen mit Millionen. Wird die No-Billag-Initiative am 4. März vom Schweizer Stimmvolk angenommen, verliert der Schweizer Film einen seiner wichtigsten Förderer.