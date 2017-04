Astrid-Lindgren-Preis für deutschen Schriftsteller Wolf Erlbruch

Überraschungskonzert der Toten Hosen in Wiener WG

Die Toten Hosen haben mit einem Überraschungskonzert in einer Wiener WG für Aufsehen gesorgt. Wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete, trat die deutsche Punkband am Montagabend in einer Wohngemeinschaft im Sterbehaus von Ludwig van Beethoven auf.