Athen lehnt Gucci-Modeschau auf der Akropolis ab

Saxofonistin Co Streiff erhält Aargauer Kunstpreis

Das Aargauer Kuratorium verleiht den Aargauer Kunstpreis 2017 an die Jazzsaxofonistin Co Streiff. Die Musikerin aus Jonen AG habe ein Werk von beeindruckendem Format und hoher musikalischer Qualität geschaffen, heisst es in der Medienmitteilung vom Mittwoch.