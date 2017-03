Ausnahme-Dirigent Arturo Toscanini vor 150 Jahren geboren

"Nein, nein, nein, ein Graus, eine Sauerei!" Oder: "Es ist immer noch nicht gut!" Auf YouTube kann man Stunden damit verbringen, die Wutausbrüche eines Italieners zu verfolgen - oder einige seiner beeindruckendsten Konzerte, bei denen es scheint, als würde er das Orchester führen wie eine Marionette. Der italienische Dirigent Arturo Toscanini, am 25. März vor 150 Jahren geboren, steht für beides: für seine Unerbittlichkeit und seine Genialität am Pult.

In Italien wird an den wohl berühmtesten Orchesterleiter des 19. und 20. Jahrhunderts mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen erinnert, in den Zeitungen sind Würdigungen zu lesen - dabei wurde er zu Lebzeiten längst nicht nur geliebt.

Er verlangte seinen Musikern und sich selbst Perfektion ab und ging als "Maestro assoluto" in die Geschichte ein. Das Publikum von New York bis Mailand feierte ihn - und mit welcher Präzision er seine Musiker leitete, war selbst im Radio zu hören.

Phänomenales Gedächtnis

Toscanini wurde am 25. März 1867 als Sohn eines Schneiders in Parma geboren. Eine Lehrerin war es, die seine aussergewöhnlichen Talente entdeckte. Nach einem Mal Lesen konnte er ganze Gedichte auswendig aufsagen, am Klavier traf er jede Note sofort, die soeben noch gesungen wurde.

Mit neun Jahren kam der Hochbegabte ins Konservatorium. Noch als Erwachsener sprach er von "Gefängnisatmosphäre", als Internatsschüler konnte er seine Eltern nur einmal pro Woche sehen. Nach dem Abschluss schlug er sich zunächst als Cellist ohne festes Engagement durchs Leben.

Dann das Debüt: Als 19-Jähriger - Toscanini hatte noch nie eine Oper dirigiert - war er als Cellist mit dem Impresario Claudio Rossi auf Südamerikatournee. In Rio de Janeiro warf Rossi nach einem Streit den Dirigenten raus und teilte Toscanini nur Minuten vor der Aida-Aufführung mit, dass er ans Pult müsse.

Als Grundlage diente Toscanini lediglich ein Klavierauszug. Ohne kompletten Notensatz griff Toscanini zum Taktstock und dirigierte aus dem Gedächtnis. Von da an ging es steil bergauf.

Flucht vor dem Faschismus

Toscanini weigerte sich unter den Nazis, in Deutschland zu spielen. Auch im Italien Mussolinis hielt er es nicht lange aus, 1937 ging er nach New York ins Exil, wo er das NBC-Rundfunk-Orchester leitete. Auf Schallplattenaufnahmen ist der unvergleichliche Toscanini-Stempel zu hören, mit seinem Tempo und seiner Präzision.

Im Alter von fast 90 Jahren starb Toscanini in einem Vorort von New York, seine letzte Ruhestätte fand er wie so viele andere Opern-Grössen auf dem Mailänder Zentralfriedhof.