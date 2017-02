Autor Urs Faes wird 70 - Erfahrung als literarischer Sauerteig

Gerade ist sein zwölfter Roman "Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch" erschienen. Er erzählt von einem Mann, der an Prostatakrebs erkrankt ist und 40 Mal von Aussersihl aus mit dem Tram in die Balgrist-Klinik zur Bestrahlung fährt. Und vielleicht noch ein 41. Mal zwei Stationen weiter bis "Endstation Rehalp, Einzelgrab in der Buchenallee".

Unterwegs erinnert sich der Protagonist - an seine Eltern etwa und vor allem an seine Lieben. Kenner von Faes' Büchern werden viele Figuren aus früheren Werken wiedererkennen. Ein Finale muss das nicht sein. Denn der Protagonist genest.

Urs Faes wurde am 13. Februar in Aarau geboren und wuchs in Schöftland AG auf. "Wo das Gras so grün, der Nebel so dicht und körperlich, die Ereignislosigkeit derart gross sind, da bleibt nichts anderes als die Flucht in Geschichten", sagte er einmal über seine Herkunft aus dem Mittelland.

Die geschichtengenerierende Wirkung des Nebelmeers bekam er schon als Kind im Laden seiner Mutter zu spüren, wie er der "Aargauer Zeitung" erzählte: Obwohl alle Frauen im Dorf wussten, dass der Bäcker erst um halb zehn das Brot lieferte, kamen viele schon kurz nach acht, um in der Wartezeit Geschichten auszutauschen. "Geschichten, die die Menschen aus ihren täglichen Erlebnissen spinnen, um sich von deren Bedrängnis zu lösen und zu distanzieren".

Schritt um Schritt aus der Provinz hinaus

Seine Prosa sei von Erfahrungen durchsäuert, sagte Faes ein anderes Mal - sauer wohl weniger im Sinn von "verdorben" als in der Bedeutung von Sauerteig, der das Brot aufgehen lässt. In "Sommerwende" (1989) und "Liebesarchiv" (2007) etwa steckt ein Stück Familiengeschichte: die Mutter mit ihren verhockten Sehnsüchten und verhinderten Träumen, der Vater, der wegen einer verlorenen Liebe erkrankt.

Der Roman "Und Ruth" - der wie "Liebesarchiv" einen Schillerpreis erhielt - spielt in einem Internatsgymnasium wie jenem in Wettingen, in dem Faes zur Schule ging. Nach der Matura dort studierte Faes in Zürich Geschichte, Germanistik, Philosophie und Ethnologie, dissertierte über afrikanische Kolonialgeschichte und reiste nach Irland, Nord- und Südamerika. Noch während des Studiums erschien sein Gedichtband "Eine Kerbe am Mittag".

Nach dem Doktorat arbeitete Faes als Journalist für Radio und Printmedien, veröffentlichte mit "Regenspur" einen zweiten Gedichtband und arbeitete fünf Jahre für das Kleintheater "Claque" in Baden. Seit "Webfehler" 1983 erschien von Faes alle zwei bis vier Jahre ein Roman und er wurde im selben Rhythmus mit Werkjahren und Literaturpreisen ausgezeichnet.

Seit 1997 ist er freier Schriftsteller. Urs Faes lebt heute in Zürich und in San Feliciano in Umbrien.