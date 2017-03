Baselworld: Mit Taschen die Individualität zeigen

Die Tasche als Luxus-Produkt

Für ein Luxus-Statement wird nicht immer nur eine Uhr gewählt. Auch Handtaschen dienen oft dazu. Da ist es logisch, dass an der Baselworld auch Luxus-Handtaschen getragen werden. Eleganter geht es kaum: Mit der Chanel-Tasche vor dem Chanel-Stand. Die Trägerin lacht überrascht und sagt, dass sie eben alles genau abstimmen würde.

Die «Longchamps»-Tasche passt hervorragend zum dunklen Dresscode, die rote Fütterung verleiht dem Outfit das gewisse Etwas.

Ein weiterer grosser Name der französischen Mode ist ebenfalls beliebtes Taschenaccessoire: Christian Dior. Die weisse Ledertasche mit den farbigen Verzierungen kommt in den verdunkelten Messehallen hervorragend zu Geltung.

Rollkoffer sind vor allem eines: Praktisch

Die kleinen Rollkoffer werden von den Herren der Baselworld gerne gezogen. Die Unterschiede zwischen den Modellen sind zwar minim, doch vorhanden.

Rollkoffer, die die Form eines Rucksackes haben, sind beliebt. Über die Eleganz lässt sich streiten. Doch manchmal geht das Praktische vor; sogar an der Baselworld.

Wer eine elegantere Variante ziehen möchte, wählt die Ledermappe auf Rädern.

Fast wie in einer Abflughalle: Der Baselworld-besucher mit Rollkoffer und Handy.

Die klassische Ledermappe ist ein oft gesehenes Accessoire. Hier ist die Stylbandbreite fast so vielfältig wie bei den Damenhandtaschen: Klassisch schwarz, cool aus braunem Leder oder sportlich.

Die Mappe als Ergänzung zum Rollkoffer.

Dieser Herr wählte eine spezielle Variante der Mappe. Sie wirkt fast wie eine Damen-Clutch.

Die Umhängetasche für Männer ist seit einigen Jahren auch in der Modewelt akzeptiert. An der Baselworld sieht man die Umhängetasche auch in verschiedenen Ausführungen. Hier zeigt der Träger, dass er einen lockeren Stil pflegt, auch wenn er sich in Schale geworfen hat.

Seit zwei Jahren ist er wieder da: Der Rucksack. Lange verpönt, ist er heute von Fashion Weeks kaum mehr wegzudenken. Die Baselworld-Besucherinnen und -Besucher fühlen sich mit dem Rucksack augenscheinlich wohl. Neben den eleganten Leder-Rucksäcken, gibt es noch sportlichere Modelle zu sehen. Bei diesen spielt das grosse Logo dann eine Rolle. Denn trotz Bequemlichkeit möchte man ja doch noch ein Fashion-Statement abgeben.

Die exklusivsten Taschen sind jedoch die Handtaschen. Ein Modell ist besonders aufgefallen. Es hat fast noch mehr geglitzert als die Diamanten in den Vitrinen. Die Trägerin erzählt auf Nachfrage, dass sie die Tasche extra für die Baselworld hätte und sie hier gerne zeigt.