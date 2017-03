"Beauty And The Beast" macht erneut das Rennen

Damit gehört die politische Komödie zum Thema Frauenstimmrecht in der Schweiz bereits zu den 15 erfolgreichsten Schweizer Filmen der letzten zehn Jahre. Der Film, den die Schweizer Filmakademie am Sonntag mit drei Filmpreisen, unter anderem für die Beste Darstellerin, ausgezeichnet hat, startet am 7. Juni unter dem Titel "L'ordre divin" auch in der Westschweiz.

"Beauty And The Beast" setzte sich in allen Landesteilen an die Spitze. Die Musical-Verfilmung mit Emma Watson und Dan Stevens verzeichnete in der Deutschschweiz zwar einen deutlichen Rückgang an Eintritten (von 50'000 auf 36'500), lockte aber in der Westschweiz am ersten Wochenende 29'000 Besucher in die Kinos.

Neben den zwei Spitzenreitern fristet die Konkurrenz ein kümmerliches Dasein: "Kong: Skull Island" (12'400 Eintritte), "Lion - Der lange Weg nach Hause" (11'500), "Logan" (9000).