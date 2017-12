Berner Musiker Hanery Amman ist 65-jährig gestorben

Der Intendant des Fenice-Theaters in Venedig, Fortunato Ortombina, hat Riccardo Muti das Dirigat eines Neujahrskonzerts in seinem Opernhaus angeboten. "Wenn Maestro Muti ein Neujahreskonzert bei uns dirigieren will, ist er willkommen. So wird er auch live übertragen werden", so Ortombina.