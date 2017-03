Böhmermann legt Berufung ein gegen Urteil zu Erdogan-Schmähgedicht

Der Anwalt legte am Freitag in Böhmermanns Auftrag die Berufung ein. Auf den Tag genau vier Wochen zuvor hatte das Hamburger Gericht diesem untersagt, Gedichtpassagen etwa mit sexuellen Bezügen zu wiederholen. Schertz hatte bereits unmittelbar darauf angekündigt, in Berufung zu gehen. Dafür gilt nach deutschen Recht eine Frist von genau einem Monat.

Das von Böhmermann vor bald einem Jahr in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragene Schmähgedicht hatte hohe Wellen geschlagen und Erdogan dazu veranlasst, an verschiedenen Fronten juristisch aktiv zu werden. Die von ihm per Anzeige ausgelösten strafrechtlichen Ermittlungen wegen Beleidigung stellte die Staatsanwaltschaft später aber ein.

Vor dem Hamburger Gericht hatte Erdogan per Unterlassungsklage erreichen wollen, dass der Satiriker das Gedicht nicht wiederholen darf. Die Richter stimmten dem in ihrem am 10. Februar verkündeten Beschluss weitgehend zu. Sie verboten die meisten Teile und nahmen nur wenige Zeilen aus. Satire dürfe für sich einen grossen Freiraum beanspruchen, sei nach den Massstäben des Bundesverfassungsgerichts "aber nicht schrankenlos", betonten sie.