Brasilianisches Slum-Orchester spielt für den Papst

Das Leben ist gefährlich in der Favela Maré in Rio de Janeiro. Schon der Weg zur Orchesterprobe gerät für Bruno Costa zum Spiessrutenlauf: "Es ist sehr kompliziert für mich, mit meinem riesigen Kontrabass unterwegs zu sein", sagt der 16-Jährige. "Die Drogenhändler denken, dass ich darin eine Waffe transportiere oder sogar eine Leiche!"

Dass das Armenviertel in der Nähe des Flughafens überhaupt ein Orchester hat, ist einem Mann zu verdanken, dessen Vater dort einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel. Sieben Jahre nach der Gründung fiebern die jungen Leute aus einem der gewalttätigsten Slums von Rio nun ihrem bisher grössten Auftritt entgegen: Am Samstag spielen sie vor Papst Franziskus in Rom.

Für die 26 jungen Amateur-Musiker zwischen 14 und 19 Jahren wird damit ein Traum in Erfüllung gehen: Ihr Orquestra Maré do Amanha sollte eigentlich schon beim Weltjugendtag 2013 vor dem Papst spielen, doch damals war das Konzert wegen heftigen Regens abgesagt worden.

"Wir waren echt traurig, weil wir besondere Stück für ihn vorbereitet hatten", sagt die 18-jährige Cellistin Debora Santos auf dem Hausberg Corcovado, wo das Konzert damals stattfinden sollte. "Jetzt ist es schön, wenn unsere Mühe vier Jahre später doch noch belohnt wird."

Pro Woche ein Ermordeter

Nach Rom ist es ein langer Weg aus dem 140'000 Einwohner zählenden Maré, ein Labyrinth enger Gassen und Strassen am Rande der brasilianischen Metropole, wo sich schwer bewaffnete Drogenhändler immer wieder Kämpfe mit der Polizei liefern. Auch Unbeteiligte werden dabei häufig von Querschlägern verletzt oder sogar getötet.

Nach Angaben der Hilfsorganisation Netzwerk Maré kamen von Januar bis April 2017 in der Favela 18 Menschen gewaltsam zu Tode - mehr als im ganzen Jahr 2016. Manchmal müssen die Proben wegen Unruhen abgesagt werden, und zu einem Auftritt an der Christusstatue am Montag konnten zwei der jungen Musiker nicht kommen - wegen einer Schiesserei.

Eine Zukunft geben

Gegründet wurde das Orchester 2010 von Carlos Eduardo Prazeres, Sohn des 1999 ermordeten Dirigenten Armando Prazeres, dessen blutverschmiertes Auto in Maré gefunden wurde. Damit wolle er den Jugendlichen eine Zukunft geben, so Prazeres: "Viele von ihnen sind in ihrer Umgebung gefangen, mit sehr begrenztem Horizont. Doch inzwischen träumen unsere jungen Musiker davon, in Wien zu studieren und in grossen Orchestern zu spielen." Heute gibt es das Projekt an allen Schulen der Favela, bisher wurden 2200 Kinder unterrichtet.

Debora Santos entdeckte ihre Liebe zur klassischen Musik, als sie ihre erste Bach-Suite im Internet hörte. "Ich bin mir sicher, ich kann es weit bringen, wenn ich hart arbeite", sagt die Cellistin mit langen Dreadlocks. "Mein Traum ist es, für die Berliner Philharmoniker zu spielen."

Für den Papst will das Orchester traditionelle brasilianische Musik spielen sowie zwei Tangos aus seiner argentinischen Heimat. Zudem soll das Kirchenoberhaupt eine weisse Violine mit allen Unterschriften entgegennehmen. Und eine andere signieren, die die Musiker ihren Freunden in Maré mitbringen wollen. "Bisher träumen sie nur davon, aus Maré herauszukommen", sagt Prazeres. "Ich wollte das ändern, um zu zeigen, dass Frieden möglich ist."

Verfasser: Louis Genot, AFP