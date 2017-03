Brie Larson spielt erste US-Präsidentschaftskandidatin Woodhull

Wie die US-Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" am Mittwoch berichteten, wird das Amazon Studio den Film über die erste US-Präsidentschaftskandidatin zusammen mit Larson produzieren.

1872 trat die Frauenrechtlerin Victoria Woodhull (1838 bis 1927) als erste Präsidentschaftskandidatin Amerikas für die "Equal Rights Party" an, knapp 50 Jahre bevor 1920 das Frauenwahlrecht in den USA überhaupt eingeführt wurde. Sie war auch die erste Brokerin an der Wall Street, Frauenrechtlerin und unorthodoxe Sozialistin, die das Recht auf Abtreibung und die Abschaffung der Ehegesetze forderte.

Über einen Drehbeginn und einen möglichen Regisseur wurde zunächst nichts bekannt. Larson hat zahlreiche Projekte geplant, darunter die Comic-Verfilmung "Captain Marvel" und ihr Regie-Debüt mit der Komödie "Unicorn Store". Für ihre Rolle als gekidnappte Mutter in "Room", die mit ihrem Sohn gefangen gehalten wird, hatte Larson 2016 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen.