Claude Barras: "Ein Oscar? Das passt nicht in meinen Kopf"

Claude Barras setzt sich an den kleinen Bistrotisch im Café des Zürcher Hotels Greulich. Aus einer Kiste holt er vorsichtig eine kleine Puppe mit einem überdimensionalen Kopf und blauen Haaren hervor. Er öffnet eine zweite Schachtel, wählt aus einer Vielzahl von kleinen Mündern einen aus und fixiert ihn im Gesicht der Puppe. Heute lächelt er, der kleine Courgette.

Auch Claude Barras hat ein Lächeln auf den Lippen, wenn auch ein etwas müdes. Er sei soeben vom "Nominees Luncheon", dem traditionellen Mittagessen für alle Oscar-Anwärter, heimgekehrt, erzählt er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda.

Der Lunch fand in Los Angeles statt, Barras legt in der Heimat nur einen Zwischenstopp ein. Schon am 25. Februar hebt er wieder ab in Richtung Hollywood, um tags darauf der Oscar-Verleihung beizuwohnen: Sein erster Kinolangfilm "Ma vie de Courgette" ist in der Kategorie "Bester Animationsfilm" nominiert.

Der 44-Jährige ist ein gefragter Mann, unzählige Journalisten wollen den gebürtigen Sittener treffen, der erst nach einer Lehre auf dem zweiten Bildungsweg und nach Studien in Lyon und Lausanne zum Animationsfilmer wurde. Auch wenn Barras dem Rummel um seine Person schon seit einigen Monaten ausgesetzt ist; ganz geheuer scheint er ihm noch immer nicht zu sein.

"Das Ganze hat zwei Seiten: eine leuchtende und eine dunkle." Es sei schön, dass der Film und seine Botschaft so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber das Drumherum sei streng. Seit letztem Mai, als der Film in der Sektion "Quinzaine des réalisateurs" an den Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt wurde, sei sein Privatleben "sehr chaotisch".

Er rechnet nicht mit dem Oscar

Vor Cannes war "Ma vie de Courgette" gedacht als Film für Kinder der Unterstufe. Doch nach der Premiere wollten plötzlich auch die Erwachsenen den Film sehen. "Er entwickelte eine Eigendynamik", erinnert sich Barras.

Was nach Cannes folgte, darüber wurde hinlänglich berichtet: Zahlreiche Auszeichnungen, Festivaleinladungen und besagte Oscar-Nomination. An einen Sieg in L.A. glaubt Barras nicht, das sagt er nüchtern und ohne Koketterie. "Einen Oscar? Das passt gar nicht in meinen Kopf, unmöglich." Die Nomination hingegen sei ein gerade noch erreichbares Ziel gewesen.

Eine Schwäche des Films sei der späte Kinostart in den USA, zwei Tage vor den Oscars. "Viele der Academy-Mitglieder, die über die Gewinner abstimmen, werden den Film gar nicht gesehen haben. Ich denke, es gewinnt der Disney-Kandidat 'Zootopia'." Aber überraschen lasse er sich gerne. Und: An der Golden-Globe-Verleihung im Januar und soeben am Oscar-Lunch erhielten Barras und sein Team viel Lob von den US-Kollegen.

Heimkinder inspirierten ihn

Die Idee zum Film über den kleinen Jungen, der nach dem Tod seiner Mutter in einem Kinderheim ein neues und liebevolles Zuhause findet, hatte der Filmemacher nach der Lektüre von Gilles Paris' Erzählung "Autobiographie d'une Courgette". Auch dort finden Kinder aus zerrütteten Verhältnissen in einem Heim einen neuen Zufluchtsort.

Drei Monate half Barras in einem Kinderheim in Genf mit. Irgendwann habe er auch den Heimkindern selbst sein Filmprojekt vorgestellt. "Diese Kinder und ihre Geschichten inspirierten mich zu den Filmfiguren." Sein Film sollte eine Hommage an jene Kinder werden.

Das Geheimnis des Films: die Frauen

Barras arbeitete mit einem hundertköpfigen Team aus Künstlern, Handwerkern und Networkern drei Jahre lang daran, Courgette und seinen Freunden Leben einzuhauchen. Es sei wohl die Mischung aus ernsten Themen, Emotionen und den kunstvoll hergestellten Puppen, die das Publikum begeistere, mutmasst der Regisseur.

"Und eines der Geheimnisse des Films sind die Frauen." Mehr als die Hälfte der wichtigen Positionen seien von Frauen besetzt gewesen: Für das Drehbuch zeichnete etwa Céline Sciamma verantwortlich, für die Musik Sophie Hunger. Und mit vielen seiner Mitarbeitenden hatte der Regisseur schon früher Kurzfilme gedreht.

Hinter dem Erfolgsfilm, der acht Millionen Franken kostete und den in der Romandie schon über 120'000 Zuschauer sahen, steht also eine eingespielte Gruppe. Nur schon wegen all jenen, die so viel Arbeit in den Film gesteckt hätten, so Barras, stelle er sich dem ganzen Rummel.

Und der ist noch nicht zu Ende. Kurz vor der Oscar-Nacht weilt der Regisseur in Paris, wo der französische Filmpreis César vergeben wird. Dort ist der Animationsfilm in drei Kategorien nominiert. Und nach den Oscars besteigt Claude Barras das Flugzeug in Richtung Asien, um in China und der Mongolei für seinen Film zu werben - dem kleinen Courgette, und damit allen vernachlässigten Kindern zuliebe.