Colin Farrell in Amazon-Serie über Iran-Contra-Affäre

Bei der Iran-Contra-Affäre in den 80er-Jahren ging es um geheime Waffenverkäufe der USA an den Iran unter Ronald Reagan; der Erlös wurde an die als Contras bekannten antisandinistischen Rebellen in Nicaragua umgeleitet.

Farrell verkörpert den ehemaligen Marine-Offizier Oliver North, als militärischer Berater des Nationalen Sicherheitsrates eine der wichtigsten Schlüsselfiguren des Skandals. Bei der Untersuchung der Affäre im Kongress sagte North später aus, er könne sich nicht daran erinnern; heute ist er als politischer Kommentator für "Fox News" tätig.

Farrell (40) war zuletzt in der zweiten Staffel der düsteren HBO-Krimiserie "True Detective" auf den Bildschirmen zu sehen. Mit Lanthimos (43) drehte er nach der satirischen Dystopie "The Lobster" auch den Rachethriller "The Killing of a Sacred Deer", der im Laufe des Jahres in den US-Kinos starten soll.