Daniel Craig spielt noch einmal James Bond: "Ich wollte das immer"

Er wird doch noch mal den Smoking anziehen, seinen Martini trinken und in den Aston Martin steigen. Daniel Craig kehrt als James Bond auf die Leinwand zurück. Das bestätigte der britische Schauspieler am Dienstagabend bei US-Moderator Stephen Colbert in dessen "The Late Show". "Wirst du noch einmal James Bond spielen?", fragte Colbert. "Ja!" antwortete Craig kurz und knapp mit einem breiten Grinsen. Das Studio-Publikum jubelte.

Die Spekulationen über mögliche 007-Nachfolger haben damit endgültig ein Ende. Bereits im Juli hatten britische und amerikanische Medien berichtet, der 49-Jährige habe einen neuen Vertrag unterschrieben. Eine Bestätigung von offizieller Seite gab es jedoch nicht, selbst als der Starttermin für den 25. Bond-Film angekündigt wurde. Man habe ihn oft gefragt, sagte Craig zu Colbert und scherzte: "Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich die Wahrheit ausspreche, dann sollte ich das bei dir machen."

Nachher ist aber endgültig Schluss

Er wisse schon seit ein paar Monaten, dass er als 007 zurückkehre, gestand der Schauspieler, der demnächst als Bankräuber in "Logan Lucky" im Kino zu sehen ist. "Ich wollte das immer, aber ich brauchte eine Pause." Dass er in einem Interview kurz nach den Dreharbeiten zum letzten Bond-Film "Spectre" gesagt habe, er wolle sich lieber die Pulsadern aufschneiden, als noch einen weiteren 007-Film zu drehen, bezeichnete er selbst als "dumm".

Bond 25, so der Arbeitstitel, soll am 8. November 2019 in den US-Kinos starten. Mit dem Drehbuch wurden erneut Neal Purvis und Robert Wade beauftragt, die schon für "Casino Royale", "A Quantum of Solace", "Skyfall" und "Spectre" verantwortlich waren. In allen vier Filmen spielte Craig die Hauptrolle. Sein fünfter Bond soll sein letzter werden. "Ich denke, das war es dann", sagte Craig am Dienstag. "Ich will mich auf dem Höhepunkt verabschieden."

Verfasser: Philip Dethlefs, dpa