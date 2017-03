Das Soundjacket von Ylenia Gortana

Wie kamst du darauf deine Jacke in ein Mischpult zu verwandeln?

Die Jacke ist kein Mischpult sondern eher wie ein Midi Controller, der durch Druck auf integrierte Sensoren Musikprogramme auf dem Computer steuern kann.

Ich habe an einem Workshop in meiner Uni KHB Weissensee teilgenommen, welcher den Schwerpunkt auf elektronische Textilien legt. Da habe ich das erste Mal davon gehört. Mode mit Musik zu verbinden kam für mich sehr natürlich.

Eine Musik und Technik versierte Person, ein Computer und Lautsprecher.

Wie genau funktioniert das Produkt?

Die Kleidung ist mit integrierten textilen Sensoren versehen, die durch Druck ihre Resistenz verändern. Die Signale werden dann über ein Computerboard an den Computer gesendet und können dann von Musikprogrammen gelesen werden.

Dies alles ist noch in einem Entwicklungsstatus, an dem viel weiter gearbeitet werden muss...

Aber soweit funktioniert es in der Einzelanfertigung schon ganz gut.

SHOWPIECE from Ylenia Gortana on Vimeo.

Ist das gute Stück für den Massenmarkt geeignet? Wo können wir die Jacke erwerben?

Die Jacke ist ein Forschungsprototyp und noch lange nicht für den Markt geeignet. Da müsste noch sehr viel Entwicklung betrieben werden und dafür fehlt mir leider das Geld. Gerne kann man jedoch mit mir über Kollaborationen und Einzelanfertigungen reden.

Arbeitest du gerade an einer neuen fantastischen Idee?

Ich arbeite gerade an einer neuen Version der Jacke, welche ich nächste Woche bei den Fashiondays in Zürich ausstellen werde.

Generell interessieren mich neue Materialien und Technologien. Ich sehe Kleidung als Möglichkeit Interaktion mit dem Computer näher an den Körper heran zu bringen. Sowohl in der Kunst als auch für angewandte Bereiche, wie Sport oder Medizin.

Liegt der Hauptfokus in der Musik? Was stellst du dir für die Zukunft vor?

Der Hauptfokus meiner Arbeit liegt in der „Mensch Maschine Interaktion“. Ich steuere mit meiner Kleidung momentan Musik; genau so gut kann man theoretisch jedoch alles andere auf dem Computer steuern.

Was inspiriert dich? Ist es unter anderem eine bestimmte Musikrichtung? Was hörst du so?

In meiner Arbeit als Modedesignerin bin ich vor allem daran interessiert durch die Kleidung die eigene Identität des Trägers unterstreichen zu können.

Ich spiele gerne mit bekannten Elementen und setze diese in einen neuen Kontext.

Als Designerin im Bereich „Fash tech“ geht es mir um die perfekte Balance zwischen Funktion und Ästhetik. Ich möchte Technologie organisch in unsere Kleidung einfließen lassen, ohne dass sie ins Zentrum rückt.

Konkrete Inspirationen habe ich nicht. Viel mehr ist es ein Bobachten von Musikern und anderen Künstlern um herauszufinden, was sie brauchen könnten und was ihre Performance bereichern könnte.

Was braucht Basel um modischer zu werden?

Basel ist perfekt so wie es ist!

Welches Idol begleitet dich auf deinem Karriereweg?

Idole habe ich so direkt keine. Es gibt ein par Pioniere in der Welt zwischen Forschung, Technologie, Kunst und Mode, welche ich grossartig finde. Wie Z.B. Chicks On Speed, Studio XO oder auch Hussein Chalayan.