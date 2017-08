"Despicable Me 3" verdrängt "Dunkirk" von der Spitze

Der Unterschied ist allerdings nicht gewaltig. Während für "Despicable Me 3" 19'668 Karten verkauft wurden, waren es für "Dunkirk" deren 16'451. Den dritten Platz belegte, schon mit grösserem Abstand, "The Emoji Movie" (9852) vor "War For the Planet Of the Apes" (9417) und "The Dark Tower" (8318).

In der Westschweiz lag wie letztes Wochenende "Cars 3" vorn. Im Tessin übernahm - wie in den USA - "Annabelle: Creation" die Spitze. In der Deutschschweiz startet der Gruselfilm von David Sandberg am 24. August.