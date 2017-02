Deutsche Oper Berlin: Uraufführung von Scartazzinis "Edward II."

Die Geschichte ist bekannt. Christopher Marlowe hat sie 1592 auf die Theaterbühne, Derek Jarman 1991 auf die Kinoleinwand gebracht. Der schwule englische König Edward II. (1284-1327) und seine offen gelebte Beziehung mit dem aus einfachen Verhältnissen stammenden Günstling Gaveston fasziniert bis heute.

Thomas Jonigk hat Text und Personal der Vorlage von Marlowe gestrafft und in zehn Szenen gesetzt. Scartazzini hat dazu für grosses Orchester mit riesigem Perkussionsapparat sowie elektronischen Einspielungen eine komplexe und variationsreiche Partitur geschrieben.

Obszönitäten und Brutalität

Die Geschichte wird nicht chronologisch erzählt, sondern steuert mittels rasch wechselnder Situationen dem bereits zu Beginn als Traumsequenz vorweggenommenen tragischen Ende zu. Edwards Ermordung wird jedoch auf der Bühne nicht gezeigt, sondern von zwei Führern einer heutigen Touristenschar erzählt.

Ansonsten hält sich die Inszenierung von Christof Loy mit der Darstellung von Obszönitäten und Brutalität nicht zurück. Bereits in der Eingangssequenz werden Edward und Gaveston auf bestialische Weise geschändet, gequält und durch den After erstochen, während Spencer, ein anderer Liebhaber von Edward, sich selber befriedigt.

Die Darstellung des Erotischen wie auch einige Textpassagen gehen an die Grenze des auf einer Opernbühne Zeigbaren. Der gegen Edward intrigierende Bischof etwa wie auch die Bediensteten sind gewöhnungsbedürftigen Praktiken nicht abgeneigt. Auch in den eingestreuten Buffo-Szenen geht es meist um Sex.

Edwards französische Gattin Isabella, die einzige Frau im Stück, ist es schliesslich, die mit Hilfe von Klerus und Adel ihren Ehemann, der mit ihr immerhin vier Kinder, darunter den 14-jährigen Thronfolger, gezeugt hat, absetzen, verhaften und hinrichten lässt.

Grossorchestrale Ausbrüche

Edward wird in der Oper nicht zu einer Ikone der Schwulenbewegung verklärt, sondern als getriebene und zutiefst unglückliche Person, aber auch als grausamer und unfähiger Herrscher gezeigt, der sein privates Glück leben will, dabei aber alles falsch macht.

Scartazzinis Musik oszilliert zwischen fast absoluter Stille, symphonischen Passagen und grossorchestralen Ausbrüchen, zwischen lyrischen Gesangslinien und hochdramatischen Szenen. Den Solisten, die arios oder im parlando und auf Deutsch singen, räumt das rund 90 Minuten lange Werk viel Platz ein.

Dirigent Thomas Sondergard führt die zehn Solisten sowie Chöre und Orchester mit ruhiger Hand durch die anspruchsvolle Partitur. Die düstere Einheitsbühne, die ausser einem sich um sich selber drehenden angedeuteten gotischen Innenraum leer bleibt, lässt genug Platz für die Auftritte der Chöre, die das hörige Volk repräsentieren.

Der 1971 geborene Andrea Lorenzo Scartazzini hatte 2006 am Theater Erfurt und 2010 am Stadttheater Bern seine erste Oper "Wut" zur Aufführung gebracht. "Der Sandmann" folgte 2012 am Theater Basel und 2016 an der Oper Frankfurt. "Edward II." ist seine dritte grosse Opernkomposition.