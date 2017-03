Die Frühblüher treiben aus: Milky Chance mit "Blossom"

Ausprobieren, Grundgerüst bauen, wieder auseinandernehmen, neu zusammenpuzzeln - und dann mal gucken, was passiert. So begannen Clemens Rehbein und Philipp Dausch vor rund fünf Jahren ihr Bandprojekt Milky Chance, noch bevor sie in Kassel ihr Abitur in der Tasche hatten. Passiert ist inzwischen so einiges.

Die beiden Schulfreunde, die schon als Jugendliche zusammen in ihrer Jazz-Band Flown Tones jammten, schafften ganz nebenbei etwas, wovon selbst hochfokussierte Musiker oft nur träumen: Sie werden weltbekannt, gehen auf ausverkaufte Tourneen, räumen zig Preise ab, spielen beim gehypten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste, sind bei US-Talk-Grössen wie Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon zu Gast.

Und das mit einem handgemachten, im heimischen Keller nach Trial-and-Error-Prinzip zusammengefrickelten Album namens "Sadnecessary", das Ende Mai 2013 seinen internationalen Siegeszug startete - erschienen auf dem mit geschnorrtem Geld gegründeten eigenen Label Lichtdicht Records.

Neues ausprobiert

Die beiden Musiker geben im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur zu, vom Erfolg "überrumpelt" worden zu sein und vor der US-Tour durchaus "Schiss gehabt" zu haben. Deswegen zogen sie sich im Herbst 2016 bewusst in die hessische Heimat zurück, um in Ruhe an Album Nummer zwei zu basteln. Für "Blossom" arbeiteten sie mit dem Indie-Produzenten Tobias Kuhn zusammen.

"Wir sind unserem Grund-Vibe treu geblieben, weil es das ist, was wir immer noch fühlen. Aber wir wollten uns auch weiterentwickeln und haben die Möglichkeit genutzt, Neues auszuprobieren", erzählt Dausch. Heisst zum Beispiel: mehr echte Instrumente, Bässe und Beats einspielen statt eintippen. "Beim ersten Album war vieles Zufall - wir hatten auch technisch noch nicht so den Plan und haben einfach intuitiv an den Reglern gedreht. Jetzt war es schön, Hilfe dabei zu haben, seine musikalischen Visionen umzusetzen", ergänzt Rehbein.

Das Ergebnis? Ein weiteres Feel-Good-Album mit tanzbaren Elektro-Beats. Die Klangfarbe ist "sandiger, holziger und ein bisschen natürlicher", findet der Songschreiber und Sänger. Lyrisch sei es aber an vielen Stellen das Gegenteil: Es geht auch durchaus mal um ernstere Themen, Sorgen, Probleme.

Musikalisches Zuhause gefunden

Die erste Single-Auskopplung "Cocoon" samt "Eeeh-Aaah"-Ohrwurm-Refrain, Reggae-Anleihen und groovender Gitarre lädt zur Weltflucht ein; die zweite - "Doing Good" - fordert trommelnd zum Autodach-Öffnen auf. "Bad Things" überrascht mit einem Gastauftritt der britischen Sängerin Izzy Bizu ("White Tiger"), deren Stimme bestens mit der von Rehbein harmoniert. Zwischendurch lassen ruhigere Nummern wie "Cold Blue Rain", "Stay" oder "Alive" Zeit zum Durchatmen.

Immer mal wieder klingen ein bisschen Jack Johnson, ein bisschen Bob Marley durch. Auch die Mundharmonika kommt zum Einsatz. "Wir haben mit dem ersten Album unser musikalisches Zuhause gefunden und hatten daher nicht das Gefühl, jetzt etwas künstlich reproduzieren zu müssen", sagt Dausch über das Zweitwerk. Das mag sich für manch einen alles zu ähnlich anhören. Auch auf Rehbeins Reibeisenstimme kann man allergisch reagieren. Die Mehrheit wird sich aber vermutlich über Nachschub vom liebgewonnenen Sound für die anstehende Freiluftsaison freuen. Und gegen Allergien gibt es ja Tabletten.