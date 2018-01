Die Golden Globes werden vergeben: "The Shape of Water" als Favorit

Das Fantasymärchen "The Shape of Water" von Guillermo del Toro ist mit sieben Nominierungen der Favorit des Abends. Jeweils sechs Gewinnchancen haben Steven Spielbergs Politfilm "The Post" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Die Preise werden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

Die diesjährige Preis-Gala findet unter dem Eindruck zahlreicher Fälle von sexueller Belästigung in der Filmbranche statt. Als Zeichen gegen die Übergriffe wollen dieses Jahr viele Stars in Schwarz zur Verleihung kommen.