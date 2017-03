Die Kaserne Basel ist unterwegs

Unter dem Motto «Kaserne unterwegs» wird am Montag 13. März mit «Werther!» von Philipp Hochmair und Nicoals Stemann der wohl berühmteste Ego-Trip der deutschen Literatur aufgeführt. In der Markthalle Basel bietet das Duo Antje Schupp & Beatrice Fleischlin mit ihrer Performance «Islam für Christen» einen Crashkurs zum Islam an.