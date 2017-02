Die Top Trends für Frühling / Sommer 2017

Der Bademantel-Look

© Géraldine

Dieses verrückte Teil aus leichtem Seidenstoff mit XXL-Kapuze erinnert uns an eine stürmische Wüstensituation. Die Robe taucht vorwiegend in einer knalligen Farbe auf und wird auf der New York Fashionweek besonders oft mit Plateau-Slippers kombiniert.

Ich empfinde den Look als sehr praktisch, besonders in einem leichten, kühlen Stoff wird er uns super durch die warmen Tage begleiten. Das Outfit kann man mit einem breiten Gürtel „pimpen“ und eine einfarbige Handtasche mit langem Henkel dazu tragen.

Die 80er

© Géraldine

The Winner Takes it All.

Wir können gar nicht ohne Revivals. Die 80er: wilde Mähnen, grosszügige Schultern, Lack und Leder, bunt, laut mit Animalprints und Rüschenärmel verziert.

Doch wir lernen aus den Fehlern vergangener Tage. Der Fashion-Fauxpas, die Kleider grosszügig um die Figur zu schneidern, wird jetzt mit einer gut sitzenden Passform weggebügelt. Die Farben bleiben zwar kreischend, doch wirkt das Gesamtbild stimmig und reduzierter.

Die Karottenhose würde ich allerdings weglassen, aber gegen eine Rüschenbluse mit leichten Puffärmel habe ich nichts zu sagen.

Der Trench-Trend

© Géraldine

Der Trenchcoat ist nicht nur ein Basic, der in jedem Schrank hängen sollte.

Er kehrt als „der Spring Summer 2017“ Trend zurück.

Das sexy Mäntelchen war auf jedem Laufsteg zu sehen und nicht nur für die Frau;

sportlich mit Kapuze und plakativen Tunnelzügen. Nylon und Softshell geben dem Mantel einen Outdoor-Touch; Funktionalität ist ein wichtiger Bestandteil der Fashionzukunft.

Wir wollen nicht mehr von Wettersituationen überrascht werden. Unser Outfit muss anpassungsfähig sein, sozusagen auch kleidungstechnisch sind wir so immer einen Schritt voraus.

Die Statement-Streifen

© Géraldine

Grafische Linien machen Spass und tauchen diesen Frühling in allen Variationen auf.

Wir lieben Streifen und vertreiben die Punkte von Platz N°1.

Die Designer achten hier besonders auf Materialmix. Streifen dienen als gute Leinwand für Federn, Spitze und Embroidery.

Ich werde mir auf jeden Fall zwei, drei Teile für diesen Frühling schnappen. Sie lassen sich super kombinieren und sind zeitlos.