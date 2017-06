"Die Welt von heute verstehen" - Sydney Film Festival beginnt

Eröffnet wird die 64. Ausgabe an diesem Mittwoch mit der Dokumentation "We Don't Need a Map". In dem Werk geht der australische Filmemacher Warwick Thornton dem Nationalismus in seiner Heimat nach.

"Das Sydney Film Festival ist eine Sammlung der Perspektiven von vielen der interessantesten Geschichtenerzähler der Welt, die unser aller Wunsch widerspiegeln, die Welt von heute zu verstehen", sagte Direktor Nashen Moodley. Innert zwei Wochen werden 288 Filme aus 59 Ländern gezeigt.

Im Wettbewerb sind unter anderem die oscarnominierte Dokumentation "I Am Not Your Negro" - eine minoritäre Koproduktion der Schweiz - über Rassismus in der amerikanischen Gesellschaft und der Film "Die andere Seite der Hoffnung". Die Komödie über einen syrischen Flüchtling erhielt den Regiepreis der diesjährigen Berlinale.

Ein Höhepunkt des Festivals ist der Film "Chauka, Please Tell Us the Time", der den Alltag von Flüchtlingen in einem australischen Internierungslager auf einer Insel in Papua-Neuguinea dokumentiert. Die Aufnahmen stammen von einem Smartphone, das in dem Camp versteckt war.

Zwei Schweizer Filme werden auf dem Festival gezeigt: "Die göttliche Ordnung" läuft als "The Divine Order" in der Sektion "Women Directors" und "My Life as Zucchini" in der Sektion "Family Films".

Das Festival endet am 18. Juni mit dem Film "Okja" des koreanischen Filmemachers Bong Joon-ho.