"Die göttliche Ordnung" war 2017 der erfolgreichste Schweizer Film

In der Schweiz erreichte der Film von Petra Volpe, der bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden ist, über 340'000 Eintritte, wie die Promotionsagentur Swiss Films in ihrem Jahresrückblick schreibt. Damit schaffte es "Die göttliche Ordnung" in die Top drei aller Filme im Schweizer Kinojahr 2017.

Allerdings bildet der Film mit Marie Leuenberger in der Hauptrolle eine Ausnahme, denn die Anzahl Kinoeintritte in Filme mit Schweizer Beteiligung ist 2017 massiv gesunken. Während in den letzten beiden Spitzenjahren - mit Filmen wie "Heidi" - weltweit bis zu 3,7 Millionen Eintritte verzeichnet worden waren, ist es 2017 noch eine Million.

Swiss Films macht mehrere Faktoren dafür verantwortlich: Einerseits seien die Kinostarts von Schweizer Filmen von 62 auf 40 gesunken. Andererseits fehlten - wie auch BAK-Filmchef Ivo Kummer im Interview mit der sda betonte - herausragende Koproduktionen wie "Sils Maria", "Ma vie de Courgette" oder eben "Heidi".

Die definitiven Zahlen zum Schweizer Kinojahr gibt ProCinema jeweils Anfang des neuen Jahres bekannt.