Die eigentliche Gala wird ab 17 Uhr Ortszeit, 2 Uhr MEZ auf dem TV-Sender NBC übertragen.

Teil des Deals sind unter anderem 360-Grad-Videos vom roten Teppich, die auf der Facebook-Seite der Golden Globes zu sehen sein werden. Nominiert sind unter anderem "Dunkirk" und "The Post" in der Kategorie als bestes Filmdrama sowie "Lady Bird" und "Get Out" als beste Komödie/Musical.