Fast wie aus einem Zuckerguss - "Nussknacker und Mausekönig"

Gleich zu Beginn erklingt der "Tanz der Zuckerfee". Eine Akkordeonistin spielt Pjotr Tschajkowskis bekannte Melodie auf der dunklen Bühne. Zwei weiss gepuderte Clowns eröffnen dazu die visuelle Magie. Unter der Barockfrisur und der zum prächtigen Tutu mutierten Halskrause sind vor allem hölzerne Bewegungen möglich. Willkommen in "Nussknacker und Mausekönig".

Nanu - plötzlich ist die Bühnenwand weg. Dahinter erscheint eine weitere Ebene: Marie und ihr Bruder Fritz besuchen Drosselmeier. Der bucklige Pate zeigt ihnen eine Fantasiemaschine mit mechanischen Figuren. Nebenan, in Glasvitrinen, harren derweil menschliche Wesen. Auf einmal lösen sie sich aus der Starre. Sie entsteigen der Enge und nehmen Raum ein.

In der sich eröffnenden Parallelwelt taucht Prinzessin Pirlipat mit dem Hofstaat auf. Pompöse Kostüme, Haarskulpturen und mittendrin die Königstochter im weissen Kleid mit Perlen und Schleife (Kostüme von Buki Shiff): die "wahre" Nussknacker-Geschichte kann erzählt werden. Und zwar von Drosselmeier, der sich mit Marie an den Bühnenrand zurückgezogen hat. Das Mädchen verfolgt seine lebendig werdenden Worte mit staunenden Augen.

Zurück zum Original

Die gleichzeitigen Wirklichkeiten im Ballett von Christian Spuck nach dem Märchen von E.T.A. Hoffmann wirken magisch, auch irritierend. Vor 125 Jahren ist der "Nussknacker" in St. Petersburg uraufgeführt worden. Damals nach einer verzuckerten Adaption von Alexandre Dumas und Marius Petipa.

Immer auf Weihnachten hin wird seither auf irgendeiner Bühne in der westlichen Welt eine Variation aufgeführt. Mal heisst es "Nuts", mal "Nutcracker", im Opernhaus nun "Nussknacker und Mausekönig". So lautet der Originaltitel.

Als bekennender Fan des deutschen Romantikers - letztes Jahr wurde bereits "Sandmann" aufgeführt - ging Christian Spuck zum Ursprung zurück. Denn er sieht in Hoffmanns Weihnachtszenerie nur "die Verpackung für eine hochromantisch düstere Geschichte". Die unheimliche Fantastik interessiert ihn. Zudem lässt er Drosselmeier an drei Abenden Marie erzählen, wie sich das Märchen von der Prinzessin und der harten Nuss genau ereignet hat.

Einmal Verwandlung und zurück

Auf der Bühne erscheint Pirlipat in einem Glaskasten. Sie ist aus Rache von Frau Mauserinks für eine getötete Maus in ein Nussmonster verwandelt worden. Nur etwas kann sie erlösen, nämlich der wundersame Kern der harten Krakatuk-Nuss. Viele Prinzen beissen sich daran die Zähne aus. Einer schafft es, sie zu öffnen. Die romantische Liebesgeschichte wird aber nur Sekunden dauern - bis der Prinz aus Versehen auf Frau Mauserinks tritt. Diese verzaubert ihn in einen hölzernen Nussknacker.

Drosselmeier schenkt Marie danach einen Nussknacker zu Weihnachten. Nachdem sie die Geschichte verfolgt hat, reagiert sie begeistert. Um Mitternacht wird die Holzpuppe sogar lebendig. Steif, aber beharrlich bewegt sie sich neben Marie im Schneeflockenzauber.

Nun erwacht auch eine Spielzeugarmee, die gegen Mäuse kämpft. Wundersamerweise ersticht der Nussknacker den Mausekönig, wodurch er sich von seinem Fluch erlösen kann. Marie und der Traumprinz schlitteln ins Zuckerland. Blumen, ja Blumenpaare tanzen dort in allen Farben. Selbst die Bärte der Männer spriessen bunt.

Schwierig zu entschlüsseln

Auch nach nach zwei Stunden und fünf Minuten Aufführung ist "Nussknacker und Mausekönig" nicht ganz entschlüsselt. Der Inhalt bleibt eine Knacknuss, was wohl die Magie ausmacht. Am bezauberndsten sind die Momente, wenn sich der Prinz in einen Nussknacker und wieder zurück verwandelt.

Inmitten von Darstellern auf der Bühne, vor erwachsenen Zuschaueraugen, gelingt der Spuk. Schön wäre noch mehr virtuose Körpermagie gewesen. Bei all den Kostümen ging die Tanzkunst etwas unter. Immerhin hat der bucklige Drosselmeier mit ausladenden Bewegungen ganz schön irritiert.

Das Stück ist ein Divertissement für Augen und Ohren. Entsprechend begeistert reagierte das Premierenpublikum. Nur, was hat die Geschichte mit der sich hochdigitalisierenden Gegenwart zu tun? Vielleicht, dass beides komplex ist? Hätte man neben den wuchernden Bärten weitere Bezüge zu einer Aktualität herstellen können?

Wobei: Ein paar Schritte vom Opernhaus entfernt ertönt aus einem fast schaukelnden Zelt eine zusätzliche Parallelwelt. Es ist toll, sich zwischendurch auszuklicken.

Verfasserin: Von Edith Arnold, sda