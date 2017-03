"Faust" in der U-Bahn - Frank Castorf verabschiedet sich mit Goethe

Sieben bis acht Stunden sollte der typische Castorf-Abend nach Theaterangaben insgesamt dauern und sein Publikum erst in den Morgenstunden entlassen.

Die Titelrolle spielte Castorf-Schauspieler und Ex-"Tatort"-Kommissar Martin Wuttke. Er stand als greiser Faust mit Maske und grossem Appetit auf junge Frauen auf der Bühne. Als Mephisto war Marc Hosemann zu sehen, der seinen Satan als sexbesessenen Unhold spielte.

In weiteren Rollen waren unter anderem Valery Tscheplanowa als Gretchen und Sophie Rois als Hexe und Famulus dabei. Mit viel Slapstick und Gesangsnummern verknüpfte Castorf seine "Faust"-Geschichte mit dem Thema "Kapitalismus und Kolonisierung" - durchgespielt am Beispiel Algeriens.

Im August tritt Castorfs umstrittener Nachfolger Chris Dercon sein Amt an. Gegen die Berufung des belgischen Museumsmanagers gab es an der Volksbühne und in der Kulturszene grossen Widerstand.