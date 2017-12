Filmchef Ivo Kummer: "Das Netzwerk geht langsam verloren"

Zwei Schweizer Filme, die für einen Oscar nominiert waren, eine Komödie, die gehörig an der göttlichen Ordnung rüttelt, und die Gender-Frage im Fokus: Aufregendes ereignete sich im Filmjahr 2017 in Sachen Schweizer Film. Ivo Kummer, der Chef der Sektion Film beim Bundesamt für Kultur (BAK) zieht dennoch ein durchzogenes Fazit. Sorgen bereiten ihm vor allem die Folgen politischer Entscheidungen für den Schweizer Film, wie er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur sda sagte.

Der Solothurner Ivo Kummer (*1959) leitet seit 2011 die Filmsektion im Bundesamt für Kultur. Zuvor war der studierte Germanist 23 Jahre lang Direktor der Solothurner Filmtage.

sda: Was zeichnet für Sie das Schweizer Filmjahr 2017 aus?

Ivo Kummer: "Jede Präsenz eines Schweizer Films an einem wichtigen Festival ist ein Aufsteller. In diesem Jahr waren das etwa 'Tiere' von Greg Zglinski an der Berlinale, der eine cineastische Herausforderung ist, oder 'Le vénérable W.' von Barbet Schroeder in Cannes. Eine Bereicherung ist auch jene junge Generation, die radikale und mutige Filme macht, abseits des Mainstreams. Das sind etwa Dominik Locher mit 'Goliath' oder Lisa Brühlmann mit 'Blue My Mind'."

sda: "Goliath" und "Blue My Mind" feierten an den Festivals in Locarno beziehungsweise in San Sebastian Premieren. Eine persönliche Premiere erlebten Sie aber noch früher im Jahr: Sie haben der Oscar-Verleihung in Los Angeles beigewohnt.

"Ich musste mich innert weniger Tage entscheiden, ob ich der Verleihung, an der mit 'Ma vie de Courgette' und 'La femme et le TGV' zwei Schweizer Filme nominiert waren, beiwohnen will. Ich entschied mich dafür. Die Verleihung an sich ist langfädig, von den grossen Stars bekommt man nur wenig mit. Und doch ist der Anlass wichtig, etwa um Kontakte zu knüpfen. Dieser Traum ist nun aber geträumt und es muss kein zweites Mal sein. Sicherlich ist es emotional auch etwas anderes, wenn man mit einem eigenen Film beteiligt ist."

sda: Neben Filmen und Preisen, was bleibt hängen vom vergangenen Jahr?

"Ich bin froh, dass wir endlich gemeinsam mit den regionalen Filmförderungen und der SRG die ganze Gender-Thematik angehen konnten. Das entsprechende Projekt wurde bereits im August am Festival in Locarno vorgestellt."

sda: Was beinhaltet das Projekt?

"Wir sammeln gemeinsam mit den anderen Förderern gezielt Daten, um die Wahrnehmung, Frauen seien im Schweizer Film untervertreten, zu bewerten. Dabei geht es um Förderbeiträge für Frauen, aber auch um die Besetzung von Schlüsselpositionen wie Drehbuch, Regie, Produktion oder Hauptrollen. Und wir untersuchen, welche Frauenbilder im Film vermittelt werden. Schlussendlich geht es auch darum, festzuhalten, welche Wahrnehmung der Frau in der Gesellschaft vermittelt wird. Es ist höchste Zeit, dass wir dabei über Fakten reden und nicht mehr nur mutmassen."

sda: Nur mutmassen konnte man bisher über die Folgen des Ausschlusses der Schweiz aus dem MEDIA-Abkommen nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014. Welche Bilanz ziehen Sie in diesem Zusammenhang?

"Der Ausschluss macht sich eindeutig bemerkbar. Was die Zahlen betrifft, wird 2017 ein eher schlechter Jahrgang sein. Das liegt auch daran, dass der Schweizer Film im Ausland nach dem Ausschluss weniger Visibilität erhält und nicht mehr in einen internationalen Kontext eingebettet ist. Erfolgreiche Koproduktionen wie 'Heidi' oder 'Ma vie de Courgette' fehlen. Es gibt glücklicherweise Ausnahmen: 'Die göttliche Ordnung' war so eine."

sda: Welche Strategie verfolgt das BAK, um den Schweizer Film weiterhin für das Ausland attraktiv zu halten?

"Zum einen sind da die MEDIA-Ersatzmassnahmen. Doch diese sind im Ausland noch zu wenig bekannt. Und sie können den Wegfall von MEDIA nicht vollständig kompensieren. So geht etwa das Netzwerk langsam verloren. Um den Anschluss nicht ganz zu verpassen, müssen wir deshalb eine internationale Strategie fahren. Ein Beispiel: Wir haben jüngst ein Koproduktionsabkommen mit Mexiko unterzeichnet. Weitere sind in Planung, so sind wir etwa im Gespräch mit China."

sda: Was bringt 2018?

"Neue, interessante Filme: Der Film von 'Chrieg'-Regisseur Simon Jacquemet, Bettina Oberlis neues Werk 'Le vent tourne' oder auch Neues von Stefan Haupt und Andrea Štaka."