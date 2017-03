Filmfestival Freiburg eröffnet mit mongolischem Dokumentarfilm

"The Eagle Huntress" ist ein für das Festival typischer Film: Er erzählt von einer fremden Kultur in einem fernen Land, aus welchem es kaum Filme in die hiesigen Kinos schaffen. Der britische Dokumentarfilmer Otto Bell porträtiert im Eröffnungsfilm nämlich die erste Adlerdresseurin der Mongolei, die junge Aisholpan Nurgaiv.

Der künstlerische Leiter des FIFF, Thierry Jobin, betonte bei der Eröffnungsfeier die Wichtigkeit des breiten Spektrums von Filmen am Festival. Es sei gefährlich, das Angebot der Filmkunst ausschliesslich auf amerikanische und europäische Produktionen zu verengen, die nur eine Milliarde Menschen repräsentierten.

"Damit verliert man die Standpunkte und Realitäten von sechs Milliarden Menschen aus den Augen, deren Filmemacher oft ein viel bemerkenswerteres, einfallsreicheres und notwendigeres Kino machen, als das, womit man uns überflutet", sagte Jobin.

"Unsere Unkenntnis über mehr als drei Viertel der Menschheit begünstigt die Entstehung der absurdesten alternativen Wahrheiten", fügte er hinzu. Festivals wie das FIFF seien ein Schutz dagegen.

Auch Marco Solari, Präsident des Festival del film Locarno, würdigte das FIFF als Festival, das fundamentalen menschlichen Werten diene und damit letztlich der Demokratie. Solari war es, der das Freiburger Festival am Freitagabend offiziell für eröffnet erklärte.

Zwölf Wettbewerbsfilme aus zwölf Ländern

Die zwölf Spiel- und Dokumentarfilme, welche am mit 30'000 Franken dotierten internationalen Wettbewerb teilnehmen, widerspiegeln das breite Spektrum. Vier Kontinente sind vertreten; Filme aus Bhutan, Russland, Argentinien oder Kenia werden gezeigt sowie der erste von einer Laotin gedrehte Film.

Fünf der Beiträge wurden von Frauen verantwortet: Das Festival gibt gemäss Programmheft Gegensteuer gegen die Männerlastigkeit in der Branche. Auch in der Jury sitzen mehrere Frauen, unter anderen die israelische Regisseurin Yaelle Kayam, welche im vergangenen Jahr in Freiburg für ihren Film "Mountain" ausgezeichnet wurde.

Neben dem Lang- und Kurzfilm-Wettbewerb zeigt das FIFF zahlreiche Filme in Parallelsektionen, etwa Geistergeschichten oder Werke aus und über Nepal. Nepal ist laut FIFF das erste Mal überhaupt an einem Festival als Gastland präsent.

Trotz des Fokus auf unbekannte Filmwelten sind am FIFF auch amerikanische Filme zu sehen. Der US-Schriftsteller Douglas Kennedy hat für die diesjährige Festivalausgabe die carte blanche erhalten und dafür sechs US-Produktionen aus den 1950er und 1960er-Jahren ausgewählt.

Enden wird das Festival am 8. April ebenfalls mit einem amerikanischen Film: "The Birth of a Nation" von Nate Parker handelt von einem gebildeten Sklaven in den USA des 19. Jahrhundert.