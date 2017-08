Filmfestival Venedig wird mit Matt Damon eröffnet

Die Schuhwahl von US-First Lady Melania Trump hat Wellen geschlagen: Nach dem verheerenden Sturm "Harvey" brach sie am Dienstag in eleganten und gefährlich hohen Stiletto-Schuhen mit ihrem Ehemann Donald Trump in die Flutgebiete im Bundesstaat Texas auf. Manche Beobachter fanden das Outfit unpassend, die Präsidentenfrau zog in sozialen Medien viel Spott auf sich.