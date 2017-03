Filmschmuck von Hollywood-Stars wird versteigert

Wie das Auktionshaus Julien's Auctions am Dienstag mitteilte, findet die Auktion mit Stücken aus dem Nachlass des Design-Hauses Joseff of Hollywood Mitte November (16./17.11.) in Los Angeles statt. Das von Eugene Joseff in den späten 1920er Jahren gegründete Unternehmen war der grösste Schmuck-Lieferant in Hollywoods goldener Ära.

Zu den Vintage-Juwelen gehören demnach Ohrringe, die Marilyn Monroe in dem Film "Blondinen bevorzugt" (1953) trug; eine Brosche, die sich Marlene Dietrich in "Shanghai Express" (1932) ansteckte; eine Halskette von Bette Davis aus dem Film "Die jungfräuliche Königin" (1955). Versteigert werde auch ein Zigarren-Etui, das Clark Gable als Rhett Butler in dem Melodram "Vom Winde verweht" (1939) benutzte.