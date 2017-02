Giacometti-Schauspieler Geoffrey Rush geehrt

Rush, der für seine Rolle als psychisch kranker Pianist David Helfgott in "Shine" den Oscar erhielt, war bereits mit acht Filmen bei der Berlinale vertreten. 2011 war er in Tom Hoopers bewegendem Drama "The King's Speech" zu sehen. Diesmal spielt er in Stanley Tuccis "Final Portrait" eindrucksvoll den Schweizer Künstler Alberto Giacometti.