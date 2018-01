Gillian Anderson mit einem Hollywood-Stern geehrt

Das Enthüllungsbuch über US-Präsident Donald Trump, das in den USA für Wirbel sorgt, soll kommenden Monat auch auf Deutsch erscheinen. Die deutsche Ausgabe von "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Feuer und Wut: In Trumps Weissem Haus) komme am 19. Februar in die Läden, teilte der Rowohlt-Verlag am Montag mit.