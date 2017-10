Gomringer wehrt sich gegen "Säuberung" seines Gedichts

Im Interview sprach Gomringer nach Angaben des Senders von einem "Vorgang einer Säuberung" und einer "Dummheit" im Umgang mit einem Schlüsseltext der Konkreten Poesie.

Angehörige der Berliner Hochschule Alice Salomon hatten moniert, das auf Spanisch verfasste Gedicht "avenidas" könne Frauen gegenüber als diskriminierend aufgefasst werden. Sie beziehen sich dabei auf den Satz: "Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer".

Er erlebe die Forderung nach einer Entfernung der Inschrift so, als wolle man eine ganze Lyrikreihe und Kunst "wegsäubern", aber auch ein Stück Freiheit wegnehmen. "Diese Gendersprache und politische Korrektheit, das hat eigentlich mit diesem Gedicht, meine ich, gar nichts zu tun", sagte Gomringer

In Briefen hätten sich auch Frauen positiv über das Gedicht geäussert. Die Auswahl des Textes habe die damalige Hochschulleiterin getroffen. Der Umgang mit dem Text ist noch offen. Bis Ende Oktober können Vorschläge für eine Neugestaltung der Aussenwand eingereicht werden.

Eugen Gomringer gilt als "Vater der Konkreten Poesie". Seine Biografie formulierte Eugen Gomringer einmal so: "geboren in bolivien/ jugendjahre in zürich/ erfindung der konkreten poesie in bern/ und heimisch geworden in deutschland".

In Bolivien lebte der 1925 geborene Sohn einer Halbindianerin und eines Schweizer Kautschuk-Kaufmanns nicht lange. Der besseren Bildungschancen wegen wurde der Zweijähriger in die Schweiz geschickt, wo er studierte und seine ersten Gedichte veröffentlichte. Seit 1967 lebt er in seiner Wahlheimat Deutschland.